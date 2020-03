Toitumisnõustaja: Nii mõnigi pealtnäha tervislik harjumus teeb inimesele liiga

Toitumisnõustaja, personaaltreener ja terapeut pärnakas Kaisa Torn ütleb kogemusele tuginedes, et inimene teab tihti ise, mida tal tarvis on. FOTO: Sulev Lange

Pärnakast toitumisnõustaja, personaaltreener ja terapeut Kaisa Torn tõdeb, et viiruse leviku ajal, mil oleme rohkem kodus, saame oma toitumist paremini jälgida. Tema jutust selgub, et nii mõnigi pealtnäha tervislik harjumus teeb inimesele hoopis liiga. Ent praegu on tähtis mõelda nii füüsilisele kui vaimsele tervisele: tugevdada immuunsust ja hoida sotsiaalsest eraldatusest tingitud pinge madal.