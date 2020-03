Maalilise Liu küla elanikud haarasid kaitsekilbiks seaduse

Tellijale

Rahva kutsus 7. jaanuariks seadust järgides kokku Pärnu linnavalitsuse planeeringuosakond, millele Liu kinnistu omanik, pealinna ettevõte Solar Light OÜ oli esitanud ettepaneku algatada detailplaneering päikeseenergiapargi kui tootmisrajatise püstitamise kohta. Planeeringuosakonna juhataja Kaido Koppel selgitas kutses seda, mida kohalikud nagunii teadsid: maakonna ja Audru ­valla üldplaneeringus on üheksa hektari suurune Liu kinnistu maa­tulundusmaa, kuid energiapargi võib rajada tootmismaale.

Üllatunud kogukond

“See on minu arvates kahetsusväärne olukord, siin on Liu küla keskpunkt ja inimesed elavad tihedalt ümberringi. Loomulikult, meile ei panda siia farmi püsti, aga teadsime aastakümneid, et siia tulevad elamud,” rääkis Otsa talu perenaine Kai Käärid.