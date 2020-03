Tellijale

Nii 17. märtsi kui eriolukorrale eelnenud 10. märtsi kaardil on võrreldud interneti kasutamist kella 9 ja 16 vahel. Just sellel ajal näeb andmekasutust tavapärasel tööajal.

Häädemeeste vallas on mobiilse interneti kasutamine tõusnud märgatavalt. Vallavanem Karel Tölp on seetõttu murelik. Ta kardab, et see võib viiruse levikut hoogustada, kui massiliselt maale kodukontorisse minnakse.