Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja

Viimase kahe nädala jooksul on Eestis toimunud 65 metsa- ja maastikutulekahju, mitu neist ulatuslikud. Soojad ilmad tähendavad seda, et selliste tulekahjude arv suureneb kiirelt.

Koroonaviiruse leviku tõttu kehtib Eestis praegu eriolukord ja inimestel on keelatud koguneda. Liikuda tohib ainult oma perega, vältides teisi, või kõige rohkem kahekaupa, jälgides seejuures, et teistega hoitaks vähemalt kahemeetrist vahet. Eriolukorra nõudeid arvestades on mõistlik grillimine ja looduses ajaveetmine jätta tulevikku, kui piirangud lõppenud.

Tuld on lubatud teha vaid vaikse tuulega ja peab tähelepanelikult jälgima, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lõkkekoht tuleb valida selline, et see jääks ohutusse kaugusesse hoonetest ja metsast. Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.