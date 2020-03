Haigekassa hakkab maksma esimeste haiguspäevade eest

Kuigi valitsus on andnud lubaduse haiguslehe esimesed kolm päeva hüvitada, on enne maksetega alustamist vaja riigikogus kinnitada lisaeelarve. Hüvitiste väljamaksmise alus on vastav valitsuse korraldus.

“Meil on hea meel, et valitsus on keerulisel ajal otsustanud inimesi toetada ka haigestumise korral. Samal ajal pole haigekassal veel seaduslikku alust väljamakseid teha. Vajame selleks riigikogu otsust ja vastavat korraldust,” ütles haigekassa juht Rain Laane.

Inimesed aga ootavad juba raha ja eri infoliinidel laekub selle kohta väga palju küsimusi, mistõttu muud haiguspuhanguga seotud mured võivad jääda tagaplaanile.

“Palume inimestelt veel veidi kannatust. Teame, et paljud ootavad juba hüvitist ja alustame makseid esimesel võimalusel,” kinnitas Laane.

Kui riigikogu kinnitab lisaeelarve ja valitsus vastava korralduse, annab haigekassa kohe teada, millal avaneb inimestel esimeste haiguspäevade eest võimalus kompensatsiooni saada. Senikaua jätkub haigushüvitiste maksmine tavapärases korras.

Haigekassa on siiani maksnud haiguslehe hüvitise välja paari päeva jooksul pärast lehe lõpetamist, praegu võib see võtta keskmisest rohkem aega, ent see ei ületa seaduses ettenähtud 30 päeva.

Seni kehtiva korra alusel ei hüvita haigekassa esimest kolme haiguslehe päeva. 4.–8. päeva eest tasub tööandja ja 9. haiguspäevast haigekassa. Eriolukorra ajaks on valitsus otsustanud teha erandi ja hüvitada tagasiulatuvalt alates 13. märtsist avatud haiguslehtede puhul eriolukorra lõpuni ka kolm esimest haiguspäeva. Hüvitise määr sõltub tööst vabastamise põhjusest ja arvutatakse töötaja eelmise aasta keskmise tulu põhjal.

“Kui maksmiseks vajalikud muudatused on vastu võetud, teeme neile inimestele, kel selleks ajaks on juba haigusleht lõppenud ja tervis korras, lisakande. See võib suure koormuse tõttu aega võtta. Kel sel ajal veel haigusleht lõppemata, saab lisapäevade hüvitise kogusummana,” selgitas Laane.

Muudatus ei puuduta hoolduslehti, sest neid rahastab haigekassa juba praegu esimesest haiguspäevast, makstes 80 protsenti hooldaja eelmise aasta keskmisest töötasust.