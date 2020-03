Linn plaanib Paikusel liita huvikooli põhikooliga

Paikuse põhikooli direktori Anne Kalmuse sõnade järgi tuli initsitiiv koolid ühendada neilt endilt. “Istusime kahe asutuse juhtidena laua taha (koos huvikooli direktori Monika Vaheriga, toim) ja mõtlesime, kuidas saab paremini,” avaldas Kalmus. “Need kaks kooli on aastate jooksul nii põimunud, et raske on juba vahet teha, ja kahe eraldi asutuse lahtihoidmine tundus vägisi tehtud asjana.”