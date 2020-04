Uus koroonaviirus tõukas spordiklubid õhkõrnale jääle

Tellijale

Spordiregistri andmetel tegeleb Pärnu jalgpalliklubi 268 harrastajaga üheksa juhendajat. ­Klubi tegevjuhi Aivar Kuninga sõnutsi on kogu tegevus teadmata ajaks peatatud. “Kaardistasime saamata jäänud tulu: valdavalt treeningutasud. Info edastasime jalgpalli liidule. Kuulsin, et riik plaanib abimeetmeid, ent kõik on praegu ebamäärane,” tõdes Kuningas.