Pärnu linn ja maakond liitusid roheliste sihtkohtade programmiga

“Teeme põhjaliku ülevaate oma elukorraldusest ja saame teada, kas oleme juba praegu sarnane nende sihtkohtadega, mida nimetatakse roheliseks, või on meil pikk tee minna. Saame välisekspertidelt tagasisidet, mida muuta ja parendada. See on võimalus koos väliste abilistega analüüsida ja mõelda, kuidas Pärnu linn saaks kaugemas tulevikus oma turismisektoriga hakkama nõnda, et säilivad meie väärtuslik loodus, puhas vesi, ajalooline pärand,” rääkis Alliku.

“Meil on Pärnumaal palju ilusat looduslikku keskkonda, näiteks Soomaa rahvuspark ja unikaalne Kihnu saar, Pärnu linn on parkide poolest rikas ja kindlasti on meri meie pärl. Tugevad küljed on hea transpordikorraldus ja kergliiklusteede rohkus. Meil on keskkonnasäästlikkusega arvestavaid majutus- ja toitlustusasutusi. Võib arvata, et need asjaolud osutuvad rohelise sihtkoha märgise taotlemisel meie trumpideks,” märkis Alliku ja lisas, et põnev on teada saada sedagi, kuidas neid, mida linn ise peab oma tugevateks külgedeks, kaugemal hinnatakse.