Napim tulu sunnib valdu-linna eelarvet kriitiliselt lugema

Teatas ju riigihalduse minister Jaak Aab reedel, 3. aprillil, et koroonaviirusest tingitud kriisi mõjude leevendamiseks antakse kohalikele omavalitsustele tulude alalaekumise ja kulude suurendamise katteks 30 miljonit ja majanduse kiireks elavdamiseks investeeringuteks 100 miljonit eurot. Seda raha tuleb jagada 79 omavalitsuse vahel, neist seitse on meie kodumaakonnas.

“See on hea ja arukas otsus eriti just selles võtmes, et nii minister Aab kui rahandusministeerium on tungivalt soovitanud investeeringute jätkamist või alustamist,” möönis Saarde vallavolikogu esimees Kadri-Aija Viik. “Kindlasti on oodata tulumaksu alalaekumist ja tulubaasi vähenemist ning võib tekkida soov kärpida kogu tegevust, pean mõistlikuks teha investeeringud esmalt teedesse ja hoonetesse.”