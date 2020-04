Pärnakad jõudsid kottide taaskasutamise ideega Negavati konkursi finaali

Žürii esimees kinnitas, et kuna konkursi seitsmenda hooaja tase on kõrge, polnud edasipääsejaid kerge valida. “Kõik 16 finaalikoha eest võidelnud ideed olid väga sisukad. Lähtusime eelkõige idee teostatavusest ja meeskonna võimekusest, kuid ka ressursisäästust, sotsiaalsest mõjususest ja innovatsioonist,” selgitas Treier otsustamise tagamaid.

Kümne hulka jõudis pärnakate meeskond Kemihaka, kes arendab minimalistlikke selja-, õla- ja käekotte, mis on käsitööna valminud taaskasutatud materjalist ja puidust. Kemihaka liikmed märkasid probleemi, et inimestel pole vanu ja katkiseid kotte kuskile viia, ja leidsid, et turult on puudu kottide parandamise ja ümbertegemise teenus.