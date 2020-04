Lähiöödel on taas oodata miinuskraade

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul neli kuni kümme, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb kahe miinus- ja kahe plusskraadi vahele, rannikul tuleb paiguti neli kraadi sooja. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool esineb vihma- ja lörtsihooge, pärastlõunal saju tõenäosus järk-järgult väheneb. Puhub lääne- ja loodetuul neli kuni kümme, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb kolmest kaheksa kraadini.

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, hommikuks sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul kolm kuni kaheksa, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb nulli ja kolme miinuskraadi vahel, saarte rannikul tuleb kohati kolm kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul neli kuni kümme, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on kolm kuni üheksa kraadi.