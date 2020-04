Külaselts ootab huvilisi vana koolimaja ellu äratama

Maja kuulub Pärnu linnale. Lindi külaseltsi juhatuse liikme Taavi Tambergi sõnutsi on nad pidanud Audru osavallaga läbirääkimisi, et külaselts hakkaks hoonet haldama. Selleks on tarvis aga kindlat äriplaani.

Mitmesuguseid ideid on Tambergi sõnutsi juba tulnud, näiteks mõte teha sinna Lindi muuseum. “Asukoht on ju hea, miks mitte suvekohvik Tõstamaa maantee äärde püsti panna,” leidis külaseltsi eestvedaja.

“Põhiidee on ikkagi selles, et külaelu oleks huvitav, pinget pakkuv, inimestel oleks tegevust, ka majanduslikku tulu toovat. Oleme Pärnule suhteliselt lähedal, et külastajatel oleks põhjust tulla,” loetles Tamberg põhjusi, miks võiks see väärikas, paljudele kohalikele nostalgilise väärtusega hoone kasutust leida. Maja ei ole küll muinsuskaitse all, kuid on kindlasti väärt näide oma aja arhitektuuri kohta.