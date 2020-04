Põhja-Pärnumaal suletakse ajutiselt kaks postkontorit

Postiteenuse kättesaadavus tagatakse klientidele postiasutuse ajutise sulgemise ajalgi. Kliendid saavad kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida kirjakandja koju või tööle. Postmarkide, kaartide ja ümbrike müügiks on sõlmitud lepingud alternatiivsete müügikohtadega, et kliendid saaksid mugavalt osta kõike kirja saatmiseks vajalikku. See on klientidele lisavõimalus postiasutuse tavapärase töökorralduse ajalgi.