Pärast juhtumit, kus Pärnu Munamäe rulapargi atraktsiooni augu tõttu sattus õnnetusse kümneaastane poiss, tellis linnavalitsus pargile tehnilise seisukorra ülevaatuse. Osaühing Aaron Konsult leidis, et skate-park on end ammendanud, kuid remondi järel on see ühe hooaja veel kasutatav.