Are huvikeskuse esine lipuväljak saab uhkema ilme

Järgmisel nädalal plaanitakse ette võtta Are pargi koristamine. “Iga aasta on Are kooli lapsed käinud seda parki koristamas, see aasta ei saa neid appi kutsuda. Mõtleme veel, kuidas seda praegusel ajal parem teha oleks. Aga see on kohalikele hästi armas koht ja selle heakord tähtis,” ütles Alamaa.