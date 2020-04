Arenduskeskus rõhub kolkapatriotismile

Tellijale

“Kohe esimesel eriolukorra nädalal oli selge, et majanduses lähevad asjad keeruliseks ja mingil moel tuleb ka meil, maakondlikel arenduskeskustel, just kohalikele ettevõtetele toeks olla,” põhjendas algatust SAPA juhataja Erik Reinhold.

Hoogu andis üleriigiline veebiküsitlus kriisiabikeskus.ee keskkonnas, milles paluti ettevõtete hinnangut kriisi mõju kohta. Pärnu maakonnast vastas üle 200 firma ja selgus, et paljud väiketootjad on kaotanud kunded ja kauba müümisega tekib raskusi. Teisalt tegeles SAPA mullu “Pärnumaa maitsete” kampaania ajal maakonna toidutootjatega. Nendega kontakte uuendades koostasidki arenduskeskuse töötajad avaliku infovärava. Sellel on teave tootjatest, kes müüvad kaupa kas otse tootmiskohas või toimetavad selle soovitud paika.