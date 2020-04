Pärnu nõuab tagasi ärajäänud üritusteks eraldatud toetusi

Tellijale

Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialisti Anu Villmanni selgituse kohaselt on linnavalitsus otsustanud, et tühistab toetussummad, mis on määratud eriolukorra tõttu ärajäävatele kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektidele. Selle sammu tasakaalustuseks kavatseb linn eriolukorra lõppedes kuulutada välja uue taotlusvooru nendele korraldajatele, kelle üritus kavandatud ajal ära jäi. “Erakorraline taotlusvoor lubab korraldajatel viia oma ürituse hilisemal ajal siiski ellu, seda loomulikult juhul, kui see on mõistlik ja võimalik,” rääkis Villmann.