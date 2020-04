Kaks ajaloolist taluhoonet saavad toetuse abil uue katuse

Taluarhitektuuri toetus on loodud Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimise toetamiseks. Rahatoe saamiseks peab taluelamu olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone ehk üksikelamu, mis on ehitatud enne 1940. aastat.

Tänavu toetati kõige enam rookatuste taastamist, veel said toetusi puit-, plekk- ja kivikatused. 17st toetuse pälvinud hoonest neli on kaitse all ehitismälestisena ja üks asub rahvuspargis. Maakonniti läks kõige rohkem toetusi Saaremaale. Pärnumaaltki saavad rahatuge kaks talumaja.