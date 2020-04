Pärnu asub piiranguid lõdvendama

Linnavalitsus arvestab väljavaatega, et riik võib piirangute lõdvendamise tingimusi ja tähtaegu muuta. Pärnu kriisikomisjon on teinud mitu ettepanekut ja otsust, mis jõustuvad laupäevast, 2. maist.

Laupäevast on lubatud avada muuseumide vabaõhuterritooriumid. 9. maist kavatseb uksed lahti teha Lavassaares asuv Eesti muuseumraudtee, avades laupäeviti ja pühapäeviti kuni kümneliikmelistele gruppidele õueala. Kinni tuleb pidada 2+2 reeglist ja desinfitseerida käsi.

Pärnu keskraamatukogu alustab esmaspäevast ettetellimisel raamatute kontaktivaba väljastamist, sama teevad Ranna ja Rääma harukogu. Seni oli see võimalik ainult korra nädalas.

Rääma raamatukogus saab esmaspäevast kasutada eelregistreerimisega internetiteenust. Arvutikasutaja broneerib aja kas meili või telefoni teel. Arvuti taha tohib jääda poole tunniks ja üksnes põhjendusega, et vaja on kasutada avalikke teenuseid. Pärast iga kasutajat desinfitseerib kohalik töötaja arvuti ja tuulutab ruumi. Arvutit on võimalik korraga kasutada ühel inimesel.