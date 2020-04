Linnale laekus esimeses kvartalis 21,6 miljonit maksutulu

Pärnu linna eelarve esimese kvartali koondaruandest selgus, et märtsi lõpu seisuga laekus linnale makse kokku 11,25 miljonit eurot, toetusi on linn sama ajaga saanud 7,75 miljoni euro väärtuses ning kauba ja teenuste müügist on kogunenud 2,58 miljonit.