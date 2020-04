Linnas on keelatud haljastusjäätmeid põletada

Pärnu linnas ja selle osavaldades on puuokste, -lehtede ja muu säärase põletamine üldjuhul keelatud. Erineb Paikuse osavald, kus okste ja lehtede põletamine kinnistul on lubatud, kui järgitakse kõiki tuletegemise nõudeid.

• Enne lõkkekohast lahkumist veenduge, et tuli on täielikult kustunud.

• Lõket tehes veenduge, et lõkkekoht on põlevmaterjalist puhastatud, hoonetest küllalt kaugel ja tuletegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.

Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialisti Anu Villmanni sõnutsi on soojade ilmade saabudes linnavalitsuse korrakaitseteenistusele laekunud kaebusi, kus inimesed on andnud teada, et keegi põletab eramaja hoovis kevadkoristuse käigus kokku kogutud puuoksi, -lehti. Enamasti kaebavad naabrid, keda häirib ümbruskonda leviv halvalõhnaline suits.

Jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumise korral võib füüsilisele isikule määrata rahatrahvi kuni 800 eurot ja juriidilisele isikule kuni 20 000 eurot. “Siiani ei ole kedagi rahatrahviga karistatud, korrakaitseteenistuse ametnikud on piirdunud suuliste hoiatustega. Seda aga tingimusel, et haljastusjäätmete põletamine lõpetatakse kohe,” märkis Villmann.

Ent Tori vallas võib näiteks haljastusjäätmeid põletada koduhoovis ja juhul, kui ohutusnõuded on täidetud. Tori vallavalitsuse korrakaitseametniku Aiko Jallai sõnul ei tohi põletada ehitusjääke, immutatud puitu ega prügi. “Keelatud on igasugune lõkketegemine, mis kahjustaks keskkonda,” täpsustas ta.

Tori vallavalitsusele on tänavu kevadel laekunud kümmekond pöördumist, mis seonduvad lõkke või põletamisega. Kaebajad on samuti enamasti naabrid, kes tunnevad suitsuhaisu ja kahtlustavad, et põletatakse keelatut. “Siiani ei ole kedagi vastutusele võetud, kõik pöördumised on saanud suheldes lahendatud,” märkis Jallai.