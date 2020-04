Ühisgümnaasiumi õppurid panustasid Euroopa keskkonnateadliku kodaniku harta loomisse

Ettevõtmise peakoordinaatoriks on kooli projektijuht Liis Raal-Virks, kes läinud aasta oktoobrist on juhtinud PÜ ühistööd Bulgaaria, Prantsusmaa, Portugali, Itaalia ja Hispaania koolidega arhitektuuri ja keskkonnaõpet lõimivas rahvusvahelises projektis.

Harta kokkupanek oli pikaajaline ning mitme-etapiline protsess. Ettevalmistustega selle loomiseks alustati mullu märtsis, mil partnerkoolide õpetajad-õpilased osalesid Pärnus toimunud projektinädala raames õpetaja Sula eestvedamisel läbiviidud keskkonnaeetika töötoas, mille lõpuks grupitööna sõnastati keskkonnaeetika põhiküsimused ja probleemid. Selle aasta alguses algas põhjalikum töö hartaga, mis sujus tänu kõigi kuue partnerriigi pühendunud koostööle sujuvalt ja efektiivselt ka karantiiniolukorras ja kaugõppe tingimustes.

Hartad on deklaratiivsed dokumendid, mis väljendavad seisukohti ja ootuseid.

Antud dokumendi suurimaks väärtuseks on selle originaalsus, asjakohasus ning aktuaalsus. Sarnast hartat ametliku dokumendina ühegi Euroopa rahvusvahelise ametkonna või organisatsiooni poolt varem välja antud ei ole. Aktuaalsust lisab tõik, et mainitud on ka praegust koroonaviiruse poolt põhjustatud üleilmset eriolukorda, mida tuleks käsitleda olulise õppetunnina, näiteks peaksid riigid ja Euroopa liit olema tulevikus paremini valmistunud mastaapseteks kriisideks. Samuti puudutatakse hartas ÜRO säästva arengu eesmärkide temaatikat.

Projekti eesmärk on tõsta partnerkoolide ja nende kogukondade keskkonnateadlikkust ja rakendada keskkonnasäästlikumaid käitumismustreid.

Projektis osalevad õpilased on kahe õppeaasta jooksul osalenud rahvusvahelistel projektikohtumistel partnerriikides, kus on läbi viidud erinevaid arhitektuuri- ja keskkonnaalaseid tegevusi ning on tehtud konkreetseid ettepanekuid kohalikule omavalitsusele linnaruumi jätkusuutlikumaks muutmiseks. Näiteks tegid ühisgümnaasiumi õpilased arhitektuuriõpetaja Marika Ristmäe juhendamisel ettepanekuid ja makette koolimaja ees asuva Siinmaa pargi parendamiseks.

Pärnu Siinmaa pargi kavandid. FOTO: Tiina Saarits

Valmisid keskkonnasäästlikkusele üleskutsuvad videod ning voldikuid ja võeti osa vabatahtlikust tegevusest keskkonna heaks.

Samuti osalesid Pärnu noored "Teeme ära!" talgupäeval ja maailmakoristuspäeval ning käisid teistes kohalikes koolides tegemas keskkonnasäästliku eluviisi loenguid ja töötasid välja ökoloogiliste tulevikumajade mudeleid.

Kolme osaline harta on ingliskeelne. Preambulis tutvustatakse põgusalt projekti ning harta koostamise loogikat.

Kirjas on ka 15 väärtust, mis on aluseks harta teisele osale. Väärtustena on välja toodud loodusressursside jätkusuutlik kasutamine, tõese teadusliku informatsiooni kättesaadavus keskkonnaprobleemide teemal, keskkonnaalane haridus, igaühe isiklik vastutus keskkonna säilimisel, inimeste tervis, erinevate liikide heaolu, looduslik mitmekülgsus, koostöö ja kodanikualgatus keskkonnaprobleemide lahendamisel, jäätmete optimeerimine, roheline elustiil, rohelinnad ja ökokogukonnad, taastuvenergia, keskkonnasõbralik arhitektuur, tulevaste põlvkondade tervis ja heaolu ning kliimamuutustega arvestamine.