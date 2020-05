Tellijale

Kahe minibussijaama ehitus läheb maksma veidi üle 167 000 euro, mis osutus eeldatud hinnast kõrgemaks. PÜTKi arendusjuhi Taimo Tammelehe sõnul tõstis hinda see, et Lihula bussijaama disain on teistsugune ja terminal asub muinsuskaitsealal.