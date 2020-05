Lugeja küsib: miks Maximas ei saa käsi desotada?

"Praegu on nii, et ühes poes saad kindad, käsi desinfitseerida, teises pole midagi viiruse vastu kaitsmiseks. Kanpolis ei lubatud ilma käsi desinfitseerimata müügisaaligi," pahandas mitut ostukohta väisanud ja olukorda hinnanud kunde.

Maxima meediajuht Regina Salmu teatel on Pärnu XXX Maximas kokku kaheksa kohta, kus on võimalik nii käsi desinfitseerida kui kindaid võtta.

Me väga soovitame inimestel pöörduda koheselt infolauda ning anda teada, kui märgatakse et midagi on otsas või lausa puudu.

Peale Pärnu Postimehe toimetuse poolset pöördumist kella 18 paiku kontrollis poetöötaja dosaatoreid ja saatis pildid dosaatorite asukohtadest, kus on näha, et desinfitseerimisvedelik on kõikjal olemas ning ka kindad on igal pool saadaval.