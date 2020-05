Pärnu soovib turismisektori ettevõtlustoetuse suurendamist

Kukk märgib valitsusele saadetud kirjas, et turismivaldkonnal on Pärnu linna ettevõtlusstruktuuris kandev roll, mistõttu peab linn riigi antavat kriisiabi turismisektorile väga oluliseks ja vajalikuks.

“Turismisektor on Pärnu piirkonnas oluline tööandja, sel on tugev majanduslik mõju mitmele teisele ettevõtlussektorile. Seetõttu palume kavandada turismisektorile suuremat ja pikemaajalist otsetoetusmeedet, mis aitaks turismiettevõtetel kui tööandjatel kujunenud kriisis toime tulla,” kirjutas Kukk.

Arvestades turismisektori olulisust ja välisturistide suurt osatähtsust Pärnumaale saabuvate külaliste hulgas, on Kuke vaates selge, et eriolukord puudutab Pärnu piirkonda eriti teravalt.

Kalendriaasta aasta peale annavad majutus-, toitlustus-, kunsti- ja meelahutusvaldkond rahandusministeeriumi andmetel 6,6 protsenti Pärnu linna tulubaasist, seejuures neist valdkondadest saab otseselt tulu üheksa protsenti Pärnu maksumaksjatest. Pärnus deklareeriti tööjõumaksudest 8,68 protsenti mainitud valdkondades, riigis keskmiselt oli see näitaja aga 3,86 protsenti, seega Pärnu töötajad ja omavalitsus on Kuke kinnitusel kriisist enam mõjutatud.

Hotellid ja sanatooriumid kuuluvad linna suuremate tööandjate hulka. Ainuüksi AS Sanatoorium Tervis ja AS Estonia SPA Hotels tasuvad aastas töötasusid 3,8 miljonit eurot, nagu Kukk märkis.

Seega palub Pärnu linnavolikogu valitusel toetada ettevõtteid, kellele eriolukorrast tingitud mõju on kauasem. “Samuti soovime, et ettevõtjatele, kellele eriolukorra tingimused on pikemaajalised ja kehtivad peale eriolukorra lõppu, säiliks võimalus taotleda Eesti töötukassast toetust töötasusid maksta, et vältida ettevõtetes suuremahulisi koondamisi,” kirjutas Kukk.