Ööpäevaga lisandus koroonaviiruse positiivseid kaks, neist üks Pärnumaal

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 67 inimest, neist neli on juhitaval hingamisel. Pärnu haiglas on ravil 19 koroonaviirusega nakatunut.

Pärnu haiglast on koju saadetud 17 tervenenud patsienti, tänaseks on kogu Eestis haiglast koju läinud 257 inimest ja lõpetatud on 264 haigusjuhtumit.