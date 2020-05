Eesti hooldekodudes on seoses eriolukorra ja koroonaviiruse levikuga kehtinud juba peaaegu kaks kuud külastuskeeld, mis tähendab, et sealsed elanikud pole lähedastega kokku saanud. Nüüd on Häädemeeste eakate kodus leitud sellisteks kohtumisteks taas viis.