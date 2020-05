Demineerijate aasta algas võimsalt: leiti 250kilogrammiseid lennukipomme ja kümneid kilosid lõhkeainet

Lääne pommigrupi ülem Aivar Post ­ütles, et demineerijatel ei ole tänavune hooaeg katkenudki. “See aasta on selles mõttes eriline, et loodusest avastati talviselgi ajal lõhkekehi, olgu leidjad kas jahimehed või metsas uitajad,” rääkis ta. FOTO: Urmas Luik

Demineerijatel on aasta algus möödunud töiselt ja graafik on olnud ebaharilikult tihe. Nagu iga kevad on tänavunegi riigi nelja pommirühma spetsialistidele kõige kiirem aeg, ent sel aastal on pehme talve ja looduses rohkem käivate inimeste tõttu senisest veel enam väljakutseid saadud ja lõhkekehi hävitatud.