Restaureerimistööd on Punase tornis käinud juba aasta algusest ja Pärnu muuseumi direktori Aldur Vungi sõnutsi on enamik neist juba valmis. Eile laoti usinalt torni juurde viivat kivisillutist, sissepääsu juurde ehitati madalat paekivimüüri ja tornile paigaldati veel viimaseid savist katusekive. Jäänud on fassaaditööd ja siseviimistluse lõpetamine.