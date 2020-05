Raeküla kooli remondihange osutus arvatust märksa odavamaks

Tähtajaks laekus üheksa pakkumust. Odavaim neist oli maksumusega 283 563 eurot, mille esitasid OÜ Radiva Ehitus ja OÜ LVeix Ehitus. Mainitud ühispakkumuse jättis linnavalitsus kvalifitseerimata, kuna pakkujad ei suutnud tõendada, et omavad ehitustööde valdkonnas nõuetele vastavat kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.

“Ka teistest hiljutistest ehitushangetest on näha, et osalejaid on palju ja hinnad all,” märkis Roosaar. “See pole üksnes Pärnu, vaid üle-eestiline tendents.”