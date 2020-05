“Lamba Vesti külastab oluliselt rohkem inimesi kui valitsuse poolt juulis lubatud on. Seetõttu oleks meil väga raske reeglitest kinni pidada,” märkis festivali korraldaja MTÜ Randlased juhatuse liige Iris Hahlberg. Põhjendades, et festivali ala ei piirata ja üritus on külastajatele tasuta.