Päästjad kustutasid tahmapõlengu

“Peale aktiivse kütteperioodi lõppu on vajalik lasta kutselisel korstnapühkijal kütteseadmeid hooldada, et hoone küttesüsteem sisepindadele kogunenud tahmast puhastada,” manitses Mooris. “Väljastki tuleb kütteseade kriitilise pilguga üle vaadata, kas see on talve tervelt üle elanud või vajab pottsepa parandustöid.”