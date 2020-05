Linnajuhtidega kohtunud ettevõtjad: Kriis pole jätnud kedagi puutumata

Veebikeskkonnas Zoom toimunud kokkusaamisel osalenud tootmisettevõtete seas ei olnud linnavalitsuse pressiteenistuse teatel kedagi, keda koroonakriis oleks jätnud puutumata. Küll on tagasilöögid olnud eri ulatusega: on nii firmasid, mis kaotanud aprilli ja mai käibes 30 protsenti võrreldes mullu sama perioodiga, kui neidki, keda tabanud veel suurem tagasilangus. Samal ajal tõdesid ettevõtjad, et kujunenud majanduskriis ei ole võistlus selle peale, kes on saanud rohkem ja kes vähem lüüa.

Selgus, et paljud Pärnu tootmisettevõtted on kasutanud töötukassa palgatoetust, kuid mitte kõik. Töö jätkus eriolukorras igas kohtumisel osalenud firmas. Paljud on olude tõttu tootmismahtu vähendanud, ent leidub neidki, kes soovivad lähiajal inimesi juurde värvata.

Kuigi sihtturud on Pärnu tootmis- ja tööstusettevõttel erinevad, tekitab kõigis neis küsimusi piiride lahtiminek. Inimeste vabast liikumisest sõltub nii tooraine kättesaadavus kui seniste ja uute turgude avanemine ja nõudluse taastumine.

Sama meelt olid osalenud selleski, et tööstusse jõuab sügavam majanduskriis viiteajaga. Keeruline on praegu ette näha, mis saab sügisel, kui juba suve teine poolgi on tootjate sõnade kohaselt tellimuste ja tootmismahu mõttes ebaselge.

Kokkusaamisel kohalike ettevõtjatega tõdes linnapea, et koroonaviiruse põhjustatud majanduskriisist kõneldes tõmmatakse paralleele eelmise majandussurutisega, kuid Pärnu puhul on olukord kümne aasta tagusega võrreldes muutunud: tootmissektor on siin märkimisväärselt arenenud ja tugevad tööstusettevõtted on piirkonnale toeks, et kriisist oleks kergem väljuda.

Et avalik sektor saab hoida ja elavdada madalseisu ajal piirkondlikku majanduselu eelkõige tellimuste ja investeeringute kaudu, kavatseb linn Kosenkraniuse kinnitusel kavandatud investeeringuplaanidega edasi minna.

Kohtumisel osalesid Adrem Pärnu AS-i, PlasmaPro OÜ, Valmos OÜ, Metsä Wood Eesti ASi, Alise Technic OÜ, Skano Furniture Factory OÜ, Ruukki Products AS-i, Trimtex Baltic OÜ ja Scanfil OÜ esindajad. Samuti EASi (ettevõtluse arendamise sihtasutuse) Lääne-Eesti investorkonsultant Sulev Alajõe ja Eesti masinatööstuse liidu tegevjuht Triin Ploompuu.