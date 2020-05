Põlendmaal süttis prügila, kustutustöödel osalevad päästjad üle Pärnumaa

Reporter Raido Keskküla andis sündmuskohalt teada, et prügila ümbrus oli algul paksu hallikasvalget suitsu täis, ent kustutustööde edenedes jäi tossu vähemaks.

Keskküla sõnade kohaselt on kustutustöödel näha roomiktraktorit, mis prügila kontori taga põlevat auna laiali lükkab. Ta lisas, et prügilasse sõitnud autod on pidanud otsa ringi pöörama ja oma koormaga tagasi sõitma.