Suvepealinn alustas koroonakriisi tõttu turismikampaaniat

Pärnus puhkamine on Eesti inimeste seas alati populaarne olnud, kuid mitte kunagi varem ei ole pärnakad pidanud koduturul Pärnus suvitamist laiemalt reklaamima. Ent nüüd, kus koroonakriis on võtnud inimestelt võimaluse võõrsile reisida ja välisturistid ei saa piirangute tõttu Eestisse tulla, tuletab kuurortlinn kaasmaalastele meelde, et suvi traditsioonilise puhkuseta Pärnus ei ole õige Eesti suvi.