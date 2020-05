Galerii ⟩ Suvine melu hiilib vaikselt randa

Et meri on veel jahedavõitu, ei naudi suplejad Pärnu keskrannas veel veemõnusid, ent ilusa ilmaga jagub jalutajaid ja päikesevanni võtjaid liivale ja plaažil asuvatele pinkidele juba kümnete kaupa.

Ilmateenistuse andmete järgi mõõdeti täna Pärnus veetemperatuuriks 11 kraadi. Kõige soojem merevesi on Eestis Häädemeestel, kus see on tõusnud 14 kraadini.