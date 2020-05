Käsitsi kaevatud kraav takistab ligipääsu jõele

Pinnastee kulgeb üle kaitsealuse Pärnu rannaniidu jõe suunas, olles seal kandis ainus tee, mida mööda pääseb Audru jõe äärde autoga. Suudmes käiakse suplemas ja kalurid lasevad sealt paate vette. Võimalik, et just sõidukiga pääsu jõe äärde ongi kraavi kaevamisega üritatud takistada.

Kopajälgi pole kraavipervedel näha, seega on teinud usinat kaevetööd inimkäsi. Kaevajast on alles neli mullakuhjagi. Siiski pääseb üle kraavi jalgsi: selleks tarbeks on maha pandud puitplaat.