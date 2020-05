Rebase kogemuse põhjal on enim levinud põhjus see, et lapsed ei taha kodustest reeglitest kinni pidada. Ihatakse rohkem iseseisvust, kui vanemad seda võimaldavad. Tihti jooksevad ära ühed ja samad lapsed.

Vähem tuleb ette juhtumeid, kus lapsed põgenevad koduse vägivalla eest. See on põhjus, milleni mõneti raske jõuda. Lapsed ei ole varmad ise niisugustest muredest rääkima. On oluline, et noorsoopolitseinik, kes ärajooksnud lapsega tegeleb, oskaks lugeda märke, mis viitavad väärkohtlemisele, ja teeks koostööd kohaliku lastekaitsetöötajaga. “Kui laps leitakse, viiakse koju, siis pärast nad tulevad noorsoopolitseiniku jutule vanemaga. Mõne lapse puhul näed kohe ära, et ta on vanema juuresolekul hästi krampis ja arglik, valib sõnu. Sa tunnetad ära, kui vanema ja lapse vahel on mingi ebakõla,” rääkis Rebane. “Neid juhtumeid on õnneks vähe.”