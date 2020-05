Puust ja punaseks: pakendikonteinerid pole mööbli ega toidujäätmete ladustamiseks

Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme sõnutsi on avalike pakendikonteinerite kasutamisega probleeme aasta läbi, teravamalt kerkib mure esile just kevadkuudel.

“Inimesed teevad siis kodus remonti, koristavad kuure ja garaaže ja võtavad ette suurpuhastuse. Selle käigus tekib alati palju prügi. Kahjuks jõuab suur osa sellisest prügist pakendikonteineritesse või, veel hullem, ehitus- ja remondijäätmed või muu taoline jäetakse pakendimahutite kõrvale maha,” rääkis Virunurm. Lisades, et harvad pole juhud, kui sihtotstarbelise materjali kogumiseks mõeldud mahutite kõrvale on sokutatud päevinäinud mööbliesemeid, tööriistu, roostes vanametalli, tualetipotte, kelke, laste turvatoole, klaasvillajääke.

Ilma, lindude ja loomade meelevalda ei tohi pakendeid jätta. Kui konteiner on täis, tuleb pakendid koju kaasa võtta ja tulla tagasi siis, kui mahuti on tühjendatud.

Kuna pakendid, eriti just suured pappkastid, võtavad palju ruumi, on otstarbekas need enne konteinerisse pistmist kokku murda. Kui konteiner on täis, siis mahuti kõrvale maha oma pakendeid jätta kindlasti ei või.