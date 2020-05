Meelis Kukk naaseb abilinnapea kohale

Mitu kuud sai linn aga rahanduse abillinnapeata hakkama. Kas üldse on mõjuvat põhjust, et Pärnul peaks olema neli abilinnapead? Nii küsiss reformierakondlasest opositsioonivolinik Irina Talviste, kes tahtis teada, kas linn võiks siit kokku hoida.

Linnapea Romek Kosenkranius selgitas aga, et volikogu on linnavalitsuse struktuuri varem ära otsustanud. Tema sõnade kohaselt on eelarve suhtes vaja selgust ja tegutsemist ning on mõistlik suunata Kukk tööle, mida ta pikka aega hästi teinud on.