PÜTKi juhataja Andrus Kärpuki sõnutsi toimus esimene invabussisõit juba hommikul. Kuigi tellimusi on tulnud palju, siis järjekorda veel tekkinud ei ole. “Kõik, kes on sõidu tellinud, on saanud selle teha,” täpsustas sotsiaaltranspordi projektijuht Külliki Kübar. Ta lisas, et põhiliselt sõidavad abivajajad arsti juurde, poodi ja töölegi.