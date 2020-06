Kriisis pikalt kannatanud spaad päästsid uksed valla

Tervise Paradiisi tegevjuhi Jaan Ratniku sõnutsi möödus nende hotellile esimene päev taasavatuna rahulikult. Nädala sees on praegu paarkümmend tuba broneeritud, kuid puhkepäevadeks on oodata rohkem rahvast. “Juba enne kriisi oli niiviisi, et kodumaine klient tuli pigem reedel ja laupäeval,” selgitas Ratnik.