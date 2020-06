Kilingi-Nõmme sissesõiduteelt varastati öösel viis suurt lillekasti

Vallavanem Eiko Tammisti sõnutsi on ööpimeduse katte all ära viidud õite ja lillekastide väärtus ligemale 500 eurot ja vargusest on teada antud politseilegi.

Vallavanema jutu järgi ei tegutsenud võõraste lillede himustaja ilmselt üksi, sest viiest lillekastist kolm suuremat on nii rasked, et üksi neid tõsta ei jõua. Samuti pidi varastel olema transpordivahend, millega kaste sõidutada.

Kilingi-Nõmme sissesõiduteid kaunistavad lilled muretses vald Pärnu- ja Valgamaa aianditest. Tammist märkis, et lillekastidesse istutatud begooniad on sellised, mida siin kandis palju ei kasvatata ja kui kellegi peenrasse peaks ilmuma tavalisest veidi suuremad begooniad ja võõrasemad, on alust kahtlustada, et need pärinevad Kilingi-Nõmmest varastatud lillekastidest.