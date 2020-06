SUUROPERATSIOON LIHULAS ⟩ Tankla tulistamises sai surma 2 inimest ja vigastada 3

Pärnumaal Lääneranna vallas Lihula lähedal käib hetkel ulatuslik politseioperatsioon, et kinni pidada mees, kes laupäeva õhtul kella 22 ajal tulistas maanteel tankla juures võõraste inimeste pihta, kellest praeguse info järgi kaks hukkusid.



Lisaks on veel vähemalt kolm inimest saanud vigastada. Pärast tulistamist põgenes mees metsatukka. Politsei on sulgenud ümberkaudsed teed ja palub inimestel praegu vältida selles piirkonnas liikumist.



On teada, et tagaaetavad on avanud tule. Inimesed räägivad, et on mitu kannatanut. Tulistamine toimus Lihula Olerexi tanklas. Kohalikud kirjeldavad sündmust järgmiselt: üks punt oli autoga ning teine tsikliga.



Pärnust sõitsid Lihulasse päris mitmed politseiautod ja kiirreageerijad.