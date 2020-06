Ilmateenistus hoiatab äikesetormi eest

Esmaspäeval kujundab Eesti ilma soe, niiske ja ebastabiilne õhumass. Kõrgematesse õhukihtidesse jõuab lõunavoolus soe õhk ja madalrõhualas lookleb üle Lääne-Eesti frontaalsüsteem. Päeva esimeses pooles on vihmapilvi rohkem Lääne-Eestis. Sajuhood on kohati tugevad, on äikeseoht ja arvestama peab pilvealuste tugevate tuuleiilidega.