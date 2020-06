Lihula inimesed peavad Tarraste vabandust vastuvõtmatuks

“Olen rääkinud teiste kohalikega ja see avaldus on täiesti vastuvõtmatu, täielik null,” märgib Lobja. “See oleks võinud olemata olla, mõrtsukas jääb mõrtsukaks. See oli räige tapmine, võõrad süütud inimesed, lapsed, kes ei kujutanud mingit ohtu.” Lobja näeb selle taga üksnes omakasu, et kergemat karistust saada.