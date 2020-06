USAs elav pärnakas: Protestide põhjus jääb rüüstamise varju

Tellijale

“Mu tuttavad Santa Moni­cast olid oma äride pärast mures. Neisse murti sisse ja põle­tati maha. Kurb on vaadata, kuidas Kolmanda Tänava promenaad (Third Street Promenade, ostutänav, L. V.) on rüüstatud. See on LA ilus osa,” rääkis Hilvers. Ta toonitas, et vandaalitsejad ei ole protestijad. “Tegelik põhjus, miks inimesed võitlevad, jääbki rüüstajate tegude varju.”

Alles USAsse kolinud, elas pärnakas aasta praeguste sündmuste lähtepunktiski. Hilversi jutu järgi pole Minneapolise inimesed nördinud linna seisu, vaid selle üle, et rassism on endiselt suur probleem. Nimelt on seal tunda erikohtlemist.