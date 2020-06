Kohus vaeb juba aastaid, kas põllupidaja peab oma maal hävitatud puude eest hiigelsumma maksma

Tallinna ringkonnakohus on tühistanud Pärnu maakohtu tunamullu juunis langetatud otsuse ja saatnud tsiviilasja maakohtule uueks läbivaatamiseks.

Lugu on võrdlemisi kurioosne ja erandlik. Vahest isegi juriidiline pähkel, sest kui kohtunik Heli Käpp tunamullu otsuse langetamise kuupäeva aina edasi lükkas, selgitas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu, et tegemist on keeruka vaidlusega. Kuna hagi laekus ­Pärnu maakohtusse 2016. aasta lõpus, arutatakse seda isevärki kaasust niisiis juba neljandat aastat.