Tuuletraal plaanib Liivi lahes tuugenite all karpe kasvatada

“Oh jumal, su suu läheb villi, kui sa need loengud kõik ära pead,” arvas Kaevandu Leili, kuulates arendaja, OÜ Tuuletraali juhatuse liikme Eero Saava põhjalikku seletust, miks ettevõte tahab ehitada kuni 75 tuugenit ja hakata nende all meres karpe kasvatama ja kuidas kogukond sellest kasu saab.

Karbikasvatuse aastasaak oleks kuni 50 000 tonni ning kasutegur merest liigse lämmastiku ja fosfori eemaldamine. Söödakarbid on plaanis töödelda jahuks, mida tarbiksid näiteks kanalad. Saava jutu järgi ei kasva meie kliimas karbid nii suureks, et need sobiksid toiduks.