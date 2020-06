Kihnu toidutööstus sõltub kaluritest

Rannametsa talu peremees Valdo Palu on Kihnus tuntud kutseline kalur, sestap on nagu enesestmõistetav, et ta hakkas otsima saarel kalatöötlemise võimalust kunagise Pärnu Kaluri kolhoosi ehitatud kalasuitsutamistsehhis sadama naabruses. Nüüd on renoveeritud hoone uksel kihnu körditriibus­tiku taustale kujundatud kala keskel kiri “Kihnu Kalur” ja samanimelises ettevõttes, Kihnu ainsas toidutööstuses, toimetavad Valdo poeg Vallo ja minia Käthlin ehk Rannametsa talu rahvas.